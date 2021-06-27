شكرا لقرائتكم خبر عن «مش مضطر تسافر القاهرة».. معرض للكتاب وندوات ثقافية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم نادي الشرطة بكورنيش النيل بمدينة المنيا، معرض للكتاب، بالتزامن مع إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من ٥ يوليو لـ ١١ يوليو المقبل، بدءا من العاشرة صباحا حتي العاشرة مساء.

يضم المعرض اصدارات ٢٠٢١ وإصدارات السنوات الماضية، من كتب وروايات، بالاضافة إلى قسم خاص بكتب وانشطة الاطفال والالعاب التعليمية والترفيهيةبجانب الندوات الثقافية وحفلات الاطفال.

وأشاد أهالي المنيا بالفكرة، شاكرين القائمين على التنظيم معبرين«مش مضطرين نسافر القاهرة» .