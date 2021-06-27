شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 830 طن مخلفات هدم وقمامة من قرى ومراكز الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة دوريات على مدار اليوم لرفع مستوى النظافة خاصة بالمناطق والبؤر الساخنة وذلك فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع مستوى النظافة، وفى ذلك الإطار قامت مدينة الحوامدية بحملة لرفع تراكمات ومخلفات المبانى والرتش أسفرت عن رفع 180 طن مخلفات، على مدار يومين من منطقة داخل سور المرور بطريق مصر أسيوط وذلك بمتابعة من مجدى محب رئيس مدينة الحوامدية وجارى الاستكمال.

ورصدت المحافظة شكاوى مواطنى قرية العزيزية التابعة لمركز ومدينة البدرشين من تدنى مستوى النظافة بالقرية، وعلى الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز البدرشين بالدفع بحملات لرفع مستوى النظافة بالقرية والاستجابة لشكاوى المواطنين، وتم رفع كافة المخلفات بالقرية وسوف يتم تنظيم حملات دورية لإزالة أى مخلفات أولا بأول وذلك بمتابعة من السيد محمود زين رئيس مركز البدرشين.

ونفذ حى بولاق الدكرور حملة لتجريد ورفع مستوى النظافة بشارع الاربعين لما له من أهمية حيوية ومرورية بالحى إلى جانب قيام مركز العياط بتجريد طريق مصر اسيوط الزراعى وقام مركز البدرشين بتجريد طريق مصر أسيوط السريع نطاق المركز ورفع 200 طن مخلفات من قرى دهشور وابو رجوان والشوبك وسقارة .

كما قام مركز أوسيم برفع 450 طن مخلفات من قرى برطس والبراجيل وبشتيل والكوم الأحمر إضافة إلى قيام مركز منشأة القناطر بحملات لرفع المخلفات من عدد من نقاط شكاوى المواطنين بقرى أبو غالب وبنى سلامة .