شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الجديد.. يبدأ عمله 1 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تشكيل مجلس القضاء الأعلي الجديد المقرر أن يبدأ عمله بداية من 1 يوليو المقبل، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجاء كالأتي:

المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد رفعت رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة والمستشار فاروق الشنواني رئيس لمحكمة استئناف إسكندرية، والمستشار عصام الدين فريد رئيس لمحكمة استئناف طنطا والمستشار حماده الصاوى النائب العام.

جدير بالذكر أن المستشار محمد عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويعاد تشكيل مجلس القضاء الأعلى سنويا فى 1 يوليو من كل عام.