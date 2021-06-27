شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: 3 يوليو آخر موعد لسحب كراسات التقدم لوظائف الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن آخر موعد لسحب كراسات الوظائف التى أعلنت عنها الهيئة السبت المقبل 3 يوليو فى تمام الساعة 6 مساءً، مؤكدا أنه سيتم البدء فى تقديم الملفات بعد اسيفائها اعتبارا من 4/7/2021 حتى 4/8/2021 عدا أيام الجمع وعيد الأضحى المبارك، ولن يقبل سحب وتقديم الملفات التى ترد قبل أو بعد المدد الموضحة.

وأضاف الوكيل، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه لا يوجد أولوية فى أسبقية التقديم لآن الاختبارات بنظام المنافسة والتصفية وليس بأولوية التقديم وأن المدة المقررة لسحب الملفات الخاصة بالإعلان رقم 1، 2 لسنة 2021 تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.

وقال رئيس هيئة المحطات النووية، إنه سيتم إجراء عدد 4 اختبارات مميكنة بالإضافة الى اختبار المواجهة على أن لا تقل درجة النجاح لكل اختبار عن نسبة 65% للدخول للاختبار التالى، وأن لا تقل درجة النجاح الكلية لكافة الاختبارات عن 70%.