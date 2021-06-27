شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تنشر فيديو استقبال مصطفى الكاظمى للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المكتب الإعلامى للحكومة العراقية، اليوم الأحد، مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت للرئيس عبد الفتاح السيسى عقب وصوله إلى القصر الحكومى بالعاصمة العراقية بغداد.

وجرى خلال مراسم الاستقبال عزف السلام الجمهورى والعراقى واستعراض حرس الشرف، فضلا عن إبراز الهوية العراقية في الفرق الموسيقية التي كانت تعزف داخل القصر الحكومى بالعاصمة بغداد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد على قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية وتقدير مصر حكومة وشعباً للعراق ودوره المركزى فى المنطقة المستند على تاريخ وحضارة عريقة ممتدة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القصر الحكومى بالعاصمة العراقية بغداد، مع مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.