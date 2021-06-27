شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كولومبيا يؤكد إطلاق نار على طائرة هليكوبتر كان يستقلها مع مسؤولين..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إن طائرة هليكوبتر كان يستقلها يوم الجمعة تعرضت لإطلاق نار في أول هجوم ضد رئيس دولة كولومبي منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وقال دوكي (44 عاما) إنه كان يسافر مع عدد من كبار المسؤولين، عندما أصيبت المروحية بنيران في منطقة كاتاتومبو الجنوبية المتاخمة لفنزويلا.



اثار التحطم بالطائرة

ولم يصب أحد في الهجوم ولم تذكر السلطات أي جانب من الحدود جاءت الطلقات، وتتهم كولومبيا فنزويلا بانتظام بإيواء متمردين على أراضيها، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأظهرت الصور التي نشرها مكتب الرئيس إصابة الذيل والنصل الرئيسي للطائرة الرئاسية.



اضرار لحقت الطائرة

وقال دوكي في بيان "إنه هجوم جبان حيث يمكن رؤية ثقوب الرصاص في طائرة الرئاسة".

كما زعم دوكي أن "ميزات الأمان" للطائرة حالت دون "هجوم مميت" وقال إنه أصدر أوامر "بمطاردة من" أطلقوا النار على الطائرة.



اضرار لحقت بدن الطائرة

وأظهرت صور أن حراس الرئيس أحاطوا بحراسه الشخصيين بعد هبوطه في مطار كاميلو دازا الدولي في أعقاب الهجوم.

وأضاف دوكي "لقد أعطيت تعليمات واضحة للغاية للفريق الأمني ​​بأكمله لملاحقة من أطلقوا النار على الطائرة".



الحراس الشخصيين يحيطونه

وأدانت بعثة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في كولومبيا الهجوم.

قال دوكي إنه كان يسافر مع وزير الدفاع دييجو مولانو ووزير الداخلية دانيال بالاسيوس وسيلفانو سيرانو ، حاكم مقاطعة نورتي دي سانتاندير - المتاخمة لفنزويلا - عندما تعرضت المروحية للهجوم.



الطائرة التى تعرضت لاطلاق النيران

وغادر الوفد الرئاسي بلدة سارديناتا وكان متوجها إلى مدينة كوكوتا الحدودية عندما تعرضوا لإطلاق نار، وقت الهجوم غير معروف.

كان آخر هجوم على رئيس في كولومبيا هو التفجير الذى استهدف الزعيم آنذاك ألفارو أوريبي في عام 2003، حيث انفجرت قنبلة وزنها 20 كجم مخبأة في مبنى بالقرب من المطار في جنوب غرب مدينة نييفا قبل هبوط طائرة تقل أوريبي، وهو المرشد السياسي لدوكي.

أسفر الانفجار عن مقتل 15 شخصا وإصابة 66 آخرين، واتهمت الحكومة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) التي تم حلها الآن بمسؤولية الهجوم.