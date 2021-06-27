شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتطوير التعاون مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها الأتى:

الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتطوير التعاون مع العراق اقتصاديا واستراتيجيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطلع مصر إلى تطوير التعاون الثنائى مع العراق إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة، التي تموج بها المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.

وزير الداخلية: نرحب باستفادة الكوادر اليمنية من إمكانيات تدريبات الشرطة بمصر

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم على حيدان ــ وزير داخلية الجمهورية اليمنية ــ الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه، لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتى الداخلية فى البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وزير النقل يعلن نقل إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، نقل إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة ار ايه تى بى الفرنسية فى إطار خطة الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لإدارة خطوط الجر الكهربائي، لزيادة التنافسية وتخفيف الضغط على الشركة الحكومية.

أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء.. تعرف على حالة الطقس غدا بمحافظات الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الحكومة تنفى تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات بدءاً من العام الدراسي القادم، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات بدءاً من العام الدراسي القادم

الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة العراق والحرص على تعزيز دوره العربى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مع محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد

كما أكد الرئيس موقف مصر الداعم لوحدة العراق، ومساندته لجهود استعادة الأمن والاستقرار به، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على ترسيخ وحدة الصف بهدف تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار لجميع الأشقاء.

فوز الأهلي على الترجي يطيح بالشعبانى و3 مدربين مرشحين لخلافته

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الأحد، عن أن معين الشعبانى، مدرب فريق الترجى التونسي بات مرشحا بقوة لمغادرة فريق الدم والذهب بعدما باتت أيامه معدودة إثر هزيمته من الأهلى برباعية نظيفة إيابا وذهابا في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا وإقصائه من البطولة بطريقة مذلة.

وزيرة الصحة: فحص 900 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 900 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاقها فى مارس من العام الماضى 2020 وحتى اليوم الأحد.

مران الأهلي.. موسيماني يهنئ لاعبيه بالتأهل لنهائي أفريقيا فى جلسة خاصة

عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وقبل انطلاق المباراة، قدم موسيمانى التهنئة للاعبى بالفوز على الترجى التونسى أمس والصعود إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

إصابة مصطفى محمد فى تدريبات جالاتا سراي التركي

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم، الأحد، إصابة مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي، خلال تدريبات فريقه استعدادًا لبداية الموسم المقبل.

وعاد مصطفى محمد الخميس الماضي إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي قبل خوض التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفني للفريق الأول بنادي جالطة سراي فاتح تريم