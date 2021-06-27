شكرا لقرائتكم خبر عن رصف وتبليط بالإنترلوك لـ217 شارعا فى بولاق وفيصل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الانتهاء من أعمال رصف وتطوير 26 شارعا حيويا ومن متفرعات شارع الملك فيصل بحى بولاق الدكرور بإجمالى أطوال حوالى 6 كم، وبتكلفة حوالى 8.5 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى المنصرف 2020- 2021، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة المواطنين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

وأشار راشد، في بيان اليوم، إلى أنه تم تطوير 191 شارع ببلاط الإنترلوك ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بالمحافظة والجارى تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، لافتا إلى أن الشوارع التى تم تطويرها ضمن الخطة الإستثمارية بحى بولاق الدكرور للعام المالى 2020 - 2021 شملت شوارع " عبد الحكيم حامد، عبد العزيز المنوفى، عمر سليم، نصر الشروبجي، عيد نافع، الشريف، عبد المطلب الصناديلي، مسجد أبو الخير، حسن الصبان، عبد العزيز حامد، القريطى، أحمد ماهر، أبو شلبى، الحريات، السلام، الضو، حسين فهيم، عبد المنعم محمود، عبد الرازق، سيد بدوى، محمد عفيفى، عبد المنعم رياض، عبد السلام عمار، سعودى الصناديلى، عبد العزيز المنوفى ، منصور الصناديلى " وقد تم الانتهاء منها بنسبة 100%.

كما أوضح راشد، أن عدد الشوارع التى تم الانتهاء من تطويرها ببلاط الإنترلوك ودعمها بكوابيل الإنارة الحديثة ضمن المناطق المدرجة بخطة تطوير العشوائيات ببولاق الدكرور ضمت 24 شارعا بمنطقة حوض الذوات و46 شارعا بعزبة الآمين و55 شارعا بمنطقة صفط اللبن الجديدة و33 شارعا بمنطقة 6 أكتوبر و33 شارعا بمنطقة أرض اللواء والمساكن ليصل إجمالى ما تم تطويره عدد 161 شارعا بحى بولاق الدكرور من إجمالى 490 شارعا من الشوارع المدرج تطويرها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات خلال الفترة الحالية بعدد من الأحياء .

وأكد محافظ الجيزة، أن أعمال التطوير تأتى بالتزامن مع تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية التى تنفذها المحافظة بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة وتطوير متفرعات الطرق الرئيسية التى تشهد كثافات عالية، مشيرًا إلى التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وجهوده المتميزة فى أحداث نقلة نوعية فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم .