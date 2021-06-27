شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مسموح بالتبرع بالدم لمن هم أعمارهم فوق 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حثت وزارة الصحة والسكان المواطنين على التبرع بالدم وقالت إنه مسموح بالتبرع بالدم لمن هم فوق الـ18 سنة حيث يتم توجيه التبرع للمرضى المحتاجين بعد التأكد من سلامة الدم.
وقالت وزارة الصحة والسكان: "يمكنك التبرع بالدم ومساعدة المرضى المحتاجين وطالبت بالتوجه لأقرب مركز خدمات نقل دم قومية" وتابعت: "تبرعك بالدم يجعل العالم ينبض بالحياة".
وأضافت: "يمكن التسجيل كمتبرع بالدم على فيس بوك من خلال: www.facebook.com/donateblood أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366.