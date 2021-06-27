شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مسموح بالتبرع بالدم لمن هم أعمارهم فوق 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت وزارة الصحة والسكان المواطنين على التبرع بالدم وقالت إنه مسموح بالتبرع بالدم لمن هم فوق الـ18 سنة حيث يتم توجيه التبرع للمرضى المحتاجين بعد التأكد من سلامة الدم.