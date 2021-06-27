شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إعلامى أوكرانى يصل مطار القاهرة لاستكمال جولته السياحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي وفداً اعلامياً من أوكرانيا، من ممثلي أكبر وأهم الصحف المتخصصة في السياحة وقناة تلفزيونية وبعض المؤثرين علي شبكات التواصل الاجتماعي بأوكرانيا، في زيارة للبلاد تتضمن 4 مدن ( شرم الشيخ والقاهرة والعلمين والغردقة)، لنقل آخر الإجراءات التي تتم في المطارات والأماكن السياحية المصرية التي يمكن للسائح الأوكراني زيارتها.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، وصل الوفد الأوكراني والذي يتكون من 18 راكبا إلى مطار شرم الشيخ يوم 25 يونيو، وشمل برنامج زيارتهم تفقد مركز فحص الـ pcr داخل مطار شرم الشيخ، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية، ثم جولة تفقدية في بعض فنادق شرم الشيخ للتعرف علي الإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك زيارة إلى متحف شرم الشيخ، والاستمتاع بجولة بحرية والتقاط العديد من الصور والفيديوهات لنشرها من خلال التلفزيون والصحف الأوكرانية ووسائل التواصل الاجتماعى.

وأضافت المصادر قامت نسرين عثمانلي مديرة مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولي، باستقبال الوفد فور وصوله من شرم الشيخ، وقام محمد حمد نائب مدير المكتب بمتابعة انهاء الاجراءات، وسوف يتم استكمال جولته في القاهرة، وبعد ذلك ينطلق الوفد إلى العلمين للاطلاع علي المدينة الجديدة وما تم من انجازه بها، وبعد ذلك يقوم مكتب تنشيط السياحة بانهاء إجراءات سفر الوفد إلى الغردقة، لمتابعة ما يتم هناك من إنجازات ونقلها إلى وسائل الإعلام الأوكرانية بمختلف أنواعها.