شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: فتح باب التقدم للتدريب الصيفى لطلاب الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء المصرية فتح باب التقدم لبرنامج التدريب الصيفى السنوى لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية والذى يقام ضمن فعاليات مشروع قمر تدريب الجامعات المصرية للعام 2021-2022، وذلك حتى موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه أو فى حالة اكتمال العدد.

وقال الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصى - فى تصريح اليوم - إن هذا التدريب يأتى فى إطار الدعم الذى تقدمه الوكالة لخدمة المجتمع العلمى والأكاديمى وحرص كوادرها البشرية من علماء وخبراء ومهندسين على تسخير جميع إمكانياتها التكنولوجية والمعملية من أجل العمل على نشر العلوم التكنولوجية الحديثة بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي.

وأضاف القوصى أن التدريب لطلاب السنة النهائية فقط للعام 2020-2021 من كليات الهندسة (جميع الأقسام باستثناء قسمى مدنى وعمارة)، العلوم أقسام (فلك – فيزياء – رياضيات - فيزياء ورياضيات – حاسب آلي)، حاسبات ومعلومات (حاسب آلي)، والمعاهد العليا المعتمدة والمكافئة للكليات السابق ذكرها.

وأشار إلى أن التدريب الصيفى ينقسم إلى جزء نظرى ويتم فيه التدريب بنظام التعليم الإلكترونيى عن بعد – نظراً للظروف الحالية وحرصاً على سلامة المتدربين – ويتكون من عدد من المحاضرة التفاعلية والتى تغطى كافة الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية وأنظمتها ومكوناتها وكذلك مكونات البيئة الفضائية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنظم التشغيل والتحكم فى الأقمار الصناعية والبرمجيات المختلفة المستخدمة فى مراحل تصميم واختبار وتشغيل الأقمار الصناعية.

وأوضح الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية أنه سيتم تقييم استيعاب المتدربين للتدريب النظرى بصور مختلفة، ويعد اجتيازه شرطا أساسيا للالتحاق بالجزء العملى من التدريب ولا يعطى المتدربين شهادة باجتياز التدريب النظري.

ولفت إلى أن الجزء العملى فى التدريب لا يمكن للمتدرب الالتحاق به إلا إذا اجتاز الجزء النظرى بنجاح، ويتم التدريب من خلال مشروعات تطبيقية عملية ومتنوعه تغطى كافة الأمور التكنولوجية المتعلقة بتصميم وتشغيل الأقمار الصناعية.

وأكد الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية أنه يشترط أن ينتظم فيه الطلاب فى هيئة مجموعات عمل كل مجموعه من كلية واحدة (حيث يقيم عمل المجموعة ككل) ويمنح جميع الطلبة شهادات معتمدة من وكالة الفضاء المصرية باجتيازهم التدريب (شريطة الانتظام وإنجاز المهام الموكلة إليهم).

وأوضح أن اجتياز الجزء العملى هو المؤهل للانضمام لمشروع قمر تدريب الجامعات المصرية للعام 2021-2022، حيث تتيح الوكالة للطلاب المنضمين للمشروع بالمشاركة فى بناء قمر صناعى من نوع "CubeSat" وتنفيذ جميع وحداته الإلكترونية من "بورد" و"برمجيات" مختلفة، وكذلك البرمجيات الخاصة بمحطات التشغيل وإخراج العمل فى صورة مشروعات تخرج للسنوات النهائية لهم، كما يتمتع جميع الطلاب المشاركين فى المشروع بكافة دعم الوكالة المادى والتقنى لتنفيذ القمر الصناعي.