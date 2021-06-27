شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 3 خطوط ساخنة لمساعدة مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أرقام للتواصل لمساعدة مصابى فيروس كورونا، وقالت إن الخط الساخن 105 خاص بالاستفسار عن فيروس كورونا والخدمات الصحية الأخرى .

وأضافت وزارة الصحة في منشور لها اليوم، أن الخط 1440 خاص بخدمة رسائل متابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي والخط 16474 خاص باستقبال شكاوى مستشفيات وزارة الصحة .

وإنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.