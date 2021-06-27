شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ إجراءات تسليم مهام نظافة نصف العاصمة لشركات وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة أعمال تسليم شركتى النظافة المسئولتين عن أعمال النظافة بمنطقتى غرب وشرق القاهرة، شركات وطنية - لبدء العمل بهما بداية من الشهر المقبل، وذلك بعد الحصول على امتياز النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية.

وتم الاتفاق مع الشركة المسئولة عن نظافة المنطقة الغربية وكذلك الشركة المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية، على معاينة محطة مناولة منشأة ناصر على أرض الواقع ومعاينة مناولة الحلبى، للمنطقة الغربية والبدء فى استلام جميع مراكز الانطلاق الخاصة بكل الاحياء بالمنطقة الغربية، وسوف يتم استلام الحدود الإدارية لإحياء المنطقة الغربية بكافة الوحدات السكنية والتجارية والحكومية بأنواعها خلال أسبوع من الآن.

كما تم البدء فى استلام سيارات ومعدات التى سوف يتم تأجيرها من هيئة النظافة لصالح الشركة، بعد تسعيرها من الخدمات الحكومية من الهيئة، كما تم الاتفاق على استعداد الهيئة لتصنيع أكشاك خشبية للانطلاق فى الأفرع المحتاجة لذلك بسعر التكلفة، كما تم الاتفاق على البدء فى أخذ الموافقات الامنية فى استخدام وربط أجهزة اللاسلكى للشركة مع شبكه لاسلكى الهيئة وتم الاتفاق على التراخيص الخاصة بالسيارات بمعرفة مسئولى التراخيص بالهيئة، كما تم مناقشة استخدام محطات الوقود وكيفية التعامل مع ذلك عن طريق الهيئة.

كما تم الاتفاق مع الشركة المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية على رفع جميع المساحات التى تم تحديدها من الشركة على أرض الطبيعة لاتخاذها جراجات لسيارتهم للتيسير عليهم فى خطة التشغيل بالمنطقة الشرقية كما تم استلام دور إدارى كامل بجراج النزهة المتفق عليه لحين استلام مجمع جراجات النزهة.