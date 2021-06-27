شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: صرف 1.7 مليون جنيه منحا لـ3541 عاملا غير منتظم بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع مليون و769 ألفاً و500 جنيه رعاية اجتماعية لـ3541 عاملا مسجلا منحة عيد العمال، فضلاً عن تسجيل 30 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بتعيين 722 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2712 شاباً منهم 9 من ذوى القدرات ، وتوفير 57 فرصة عمل.

وقال أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 893 منشأة وتم القيام بـ 34 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 124 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها، وإحالة 33 شكوى منها للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 90 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني انتهت المديرية من 20 دورة تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 212 متدرباً ، ودورتيين تدريبيتين في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 21 متدرباً ومتدربة ، كما قامت باستخراج 996 شهادة قياس مستوى المهارة ، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 276 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.