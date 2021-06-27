شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "القومى لأسر الشهداء" يستعرض خطة تطوير عمل المجلس مع العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اجتماعا موسعاً مع العاملين لاستعراض ما تم إنجازه خلال العام المالى 2020/2021 سواء على صعيد تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، أو تطوير الأداء الإدارى الأمر الذى أنعكس بالإيجاب على مستوى خدمات المجلس .

ووجه أمين عام المجلس، العاملين باستمرار بذل أقصى الجهد لتقديم الرعاية والدعم اللازمين لأسر الشهداء والمصابين، وتطوير قدراتهم الإدارية خلال الفترة المقبلة، مشيداً بما تم إنجازه خلال العام الماضى.

وطالب اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس العاملين بسرعة استيعاب عملية التحول الرقمى الجارية لربط مقرات المجلس وتقديم الخدمات إلكترونياً للمستفيدين فى أسرع وقت.

وأكد أمين عام المجلس، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من أعمال التطوير وتكثيف خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية والتعليمية.