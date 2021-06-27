شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تدرس فى الكلية الإكيلريكية بدير المحرق بأسيوط.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022 على أن يبدأ تقديم طلبات الالتحاق اعتبارًا من أول يوليو المقبل وحتى منتصف شهر أغسطس.

وأعلنت الكلية، أن من أهم شروط القبول، الحصول على مؤهل جامعى، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة، مع تذكية الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التى ينتمى إليها المتقدم للالتحاق للكلية.

وذكرت الكلية فى بيان لها أن الأوراق المطلوبة تتمثل فى أصل التزكية وأصل شهادة الميلاد وأصل المؤهل الجامعى وصورة البطاقة الشخصية و 4 صور شخصية وصحيفة أحوال جنائية حديثة وتحليل CBC والإطلاع على شهادة التجنيد والحصول على صورة منها.