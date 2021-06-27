شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تدشين "المسار المقدس المصرى الإيطالى" فى روما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - أسقف روما يبارك التوأمة بين مسار العائلة المقدسة فى مصر ومسار القديس نيقولا بإيطاليا - دير بنديكيت يضع كتيب الكنيسة المصرية في مكتبته .. ورغبة في التوصل لتوأمة بين الدير ودير الأنبا انطونيوس

شهدت العاصمة الايطالية روما علي مدى يومى السبت والأحد عدد من الفعاليات واللقاءات المكثفة لتدشين كيان "المسار المقدس المصرى الإيطالى" الذى يهدف فى المقام الأول إلى الترويج لمشروع مسار العائلة المقدسة فى الفاتيكان وإيطاليا ودول العالم المختلفة.

وبدأت الفاعليات بلقاء الدكتور عيسي اسكندر رئيس المسار المقدس مع أسقف روما دون داريو جيرياسو، حيث بارك أسقف روما التوأمة التى تمت بين مسار القديس نيقولا، والمؤسسة المصرية الايطالية .

وأكد دون داريو جيرياسو تشجيعه لكافة الجهود والخطوات التي يقوم بها المسار المقدس لتحقيق التواصل الروحي الإنساني بين شعوب دول العالم المختلفة.

كما التقي الدكتور عيسي إسكندر، بمستشارة القطاع الدولي والثقافى عن بلدية اوستيا - روما، حيث قدم لها درع المسار المقدس وشرح لها الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في تنمية وتطوير مشروع مسار العائلة المقدسة في عدد من المحافظات المصرية وأن المشروع يحظي باهتمام كبير من كافة فئات المجتمع المصري .

وتطرق رئيس المسار المقدس خلال اللقاء إلى التوأمة التي تمت مع مسار القديس نيقولا والذي يتواجد في معظم دول العالم ومنها مصر في الاسكندرية.

وفي ختام اللقاء قدمت مستشارة القطاع الدولي والثقافي بلدة أوستيا - روما درع المدينة للمسار المقدس، مؤكدة ترحيبها بالعمل علي دعم مشروع التوأمة بين مسار العائلة المقدسة في مصر ومسار القديس نيقولا بإيطاليا.

وفي ذات السياق قام وفد يمثل قيادات المسار المقدس المصري الايطالي بزيارة دير بنديكت الذي يقع في " سوبياجو" علي بعد 60 كيلو متر من العاصمة الايطالية روما ويعود تأسيسه الي القرن الرابع الميلادي .

والتقي الوفد بالأسقف الدون دوم ماور يتسيو رئيس الدير والذي أبدي سعادته بمشروع التوأمة بين مسار القديس نيقولا ومسار العائلة المقدسة في مصر.

وأهدي وفد المسار المقدس الدون دون ماور يتسيو نسخة من كتاب " العائلة المقدسة " الذي دشنه قداسة البابا تواضروس الثاني بابًا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وقرر الأسقف ماوريتسيو عرض الكتاب في المكتبة العامة بالدير ليضطلع عليه الزائرين من مختلف العالم.

وبحث وفد المسار المقدس خلال اللقاء رغبة الدير في عقد توأمه مع الكنيسة المصرية ودير الأنبا انطونيوس مؤسس الرهبنة في مصر، خاصة وأن دير بنديكت هو مؤسسة الرهبنة في ايطاليا.

وقال الأسقف ماوريتسيو "أنه يصلي أن يعم السلام العالم وأنه يبارك هذه الخطوة والتعاون الذي يقوم به الوفد المصري الإيطالي في هذا المشروع الهام لكل العالم بمختلف ثقافاته وحضارته."

وقالت مونيا فرانشيسكيني المدير التنفيذي لمؤسسة ومسار سان نيقولا ان الزيارات التي قام بها الوفد كان الهدف منها في المقام الأول إطلاع رجال الدين في الفاتيكان وإيطاليا علي مشروع التوأمة بين مسار القديس نيقولا ومسار العائلة المقدسة في مصر، إضافة إلي بدء التنفيذ لخطة العمل والتنسيق والترويج في المرحلة المقبلة عقب اعلان تدشين المسار المقدس .

وأكدت مونيا فرانشيسكيني علي أن هناك دعم كبير من جانب رجال الدين والسياسين والمجتمع المدني في الفاتيكان وايطاليا لهذا المشروع الهام ، وقالت "نخطط للقيام بزيارة مصر في شهر سبتمبر المقبل علي رأس وفد كبير لزيارة مسار العائلة المقدسة ."، مضيفة "قمنا بزيارة السفارة المصرية في الفاتيكان والتقينا بالمسؤولين وعرضنا عليهم رغبتنا بزيارة وفد من المسارات الثقافية في الفاتيكان وايطاليا إلي مصر، ولقاء المسؤولين الدينيين والتنفيذين في مصر."

وقالت جينا بانشي رئيسة مؤسسة ومسار سان نيقولا "الفترة المقبلة ستشهد القيام بعدد من الخطوات في ايطاليا ومصر وبقية دول العالم والتي من شأنها تفعيل التوأمة والترويج المشترك للمشروع."

وأضافت "إنها خطوة عظيمة لصالح شعوب العالم لزيارة ومشاهدة الآثار التاريخية لمسارات القديسين وفي مقدمتها مسار العائلة المقدسة في مصر."