شكرا لقرائتكم خبر عن القمر وكوكبى المشترى وزحل فى "مثلث سماوى" يزين السماء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى قبل منتصف الليل اليوم الأحد 27 يونيو 2021 انتظام القمر الاحدب المتناقص فى مثلث سماوى مع كوكبى المشترى وزحل باتجاه الأفق الجنوب الشرقى، وهى فرصة للتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن المشترى أكثر لمعاناً من زحل، فالمشترى رابع المع جسم فى قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقمارة الأربعة الكبيرة التى تعرف باسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

أما كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافته ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التى بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض فى أكتوبر 2017 وجانبها الشمالى فى قمة وضوحه .

خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هى نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر فى نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك فى اليوم التالى سيلاحظ أن القمر قد أصبح اقرب للمشترى نحو الشرق وهى حركتة الطبيعية فى مدارة حول الأرض.