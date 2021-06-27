شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تدرس شراء 55 قطارا مكيفا لتحديث قطارات الخط الأول للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل دراسة شراء 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول للمترو فى إطار خطة تحديث قطاراته الموجودة بالخدمة منذ بداية التشغيل.

وأعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل نقل إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة ار ايه تى بى الفرنسية فى إطار خطة الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لإدارة خطوط الجر الكهربائي لزيادة التنافسية وتخفيف الضغط على الشركة الحكومية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمحطة هيليوبوليس، أن الهدف من هذا القرار تقديم خدمة متميزة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية من خلال الاستفادة بخبرات الشركة الفرنسية باعتباره من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وتابع الوزير، أن نفس الشركة سوف تدير القطار الكهربائي السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان لضمان عدم تداخل باعتبار أن هذا المشروع سيربط مع الخط الثالث للمترو.

وأوضح، أن خطى مونوريل 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية والقطار السريع وكافة مشروعات المترو المستقبلية مثل الخط الثالث سوف يتولى إدارتها شركات عالمية متخصصة.

ولفت أن الوزارة احتفظت خلال التعاقد مع الشركة الفرنسية بحق تحديد سعر تذكرة المترو باعتباره مرفق حيوى يخدم فئات مختلفة منهم محدودى الدخل.