بأسلوب "التسلق".. ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من (سيدة، مقيمة بدائرة القسم) يفيد باكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية–2 هاتف محمول) من داخل مسكنها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة ملك (زوجة أحدهما)، والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، كما أقرا بارتكاب واقعتين سرقة "بذات الأسلوب"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.