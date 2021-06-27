ضبط صاحب مخزن سرق معدات بناء من مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب مخزن خردة بالقاهرة؛ لقيامه بسرقة معدات بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم) بسرقة معدات وأدوات بناء خاصة بأحد المواقع تحت الإنشاء وإخفائها داخل المخزن ملكه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بداخله، وبحوزته (29 ماسورة حديدية "شداد"– 14 كابل كهربائي مختلف الأحجام والأنواع - 16 قطعة حديدية – 6 فتيل – 2 كشاف خاصين بأعمدة الإنارة "جميعهم مجهولين المصدر" - سيارة نصف نقل ملك المتهم).

وبمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل موقع إحدى شركات المقاولات بأسلوب "المغافلة" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة"، باستدعاء المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.