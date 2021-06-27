شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ الطفل المصري زين الحمصاني بفوزه ببطولة سباق السيارات بدبي للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الطفل المصري زين الحمصاني والمقيم بمدينة دبي بالإمارات الشقيقة، لوصوله للسنة الثانية على التوالي، إلى نهائيات بطولة العالم الثانية والعشرين لتحدي روتاكس ماكس للكارتينج التي ستقام في البحرين هذا العام في ديسمبر 2021.

وتوج زين الحمصاني بالمركز الأول في بطولة سباق سيارات الكارتينج بالإمارات وتم الإعلان أنه الفائز في موسم تحدي ROTAX MAX الإماراتي لسنة 2020-2021 لفئة Micro Max والتي تؤهله لبطولة العالم في البحرين.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، خلال اتصالها بالطفل المصري زين الحمصاني البالغ من العمر 10 سنوات، عن فخرها بما حققه من نجاحات وبطولات مهمة.

وعبَّرت وزيرة الهجرة عن سعادتها للتواصل مع أبناء المصريين بالخارج وتحفيزهم طوال الوقت لتحقيق نجاحات وبطولات خاصة مع اعتزازهم بوطنهم الأم مصر وشعورهم الدائم أن ما يحققوه بالخارج يشرف بلدهم، حيث يمثل ذلك أداة ربط حقيقة بهذه الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معاني الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.

الطفل المصري زين الحمصاني الفائز ببطولة سباق السيارات بدبي للمرة الثانية على التوالي وتأهله لبطولة العالم