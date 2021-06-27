شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة التجارة بالمنيا عقب انخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت الحياة والحركة لطبيعتها داخل شوارع وميادين المنيا، عقب انخفاض درجات الحرارة، كما عادت الحركة التجارية بالمدن والقرى، عقب خروج المواطنين للشوارع.

جدد المحافظ اللواء أسامة القاضي توجيهاته بيقظة غرف الأزمات بالمدن والمراكز والمحافظة، لرصد أي أحداث، والإبلاغ الفوري.

كما شدد «المحافظ» على اتباع التعليمات المتعلقة بالنظافة العامة، والتطهير والتعقيم، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.