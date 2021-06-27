شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يرحب بالرئيس السيسي والملك عبد الله : «مرحبا بكم في عراقكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد بأن العراق ومصر والأردن تؤسس لمستقبل يليق بشعوبها وفق منطق التعاون والتكامل. وقال، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مرحبا بكم في عراقكم، ومعاً نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا وفق منطق التعاون والتكامل، بين الجيران والأشقاء والأصدقاء» .

وأضاف: «بغداد السلام والعروبة تستقبل اليوم بكل ود وترحيب ضيفيها الكريمين، االرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، لعقد القمة العراقية- المصرية- الأردنية».

وتناقش القمة عدد من الملفات أبرزها الربط الثلاثي بين العراق ومصر والأردن في مجالات النقل البري والكهرباء وملف التعاون الزراعي وتأهيل المصانع العراقية من قبل الشركات المصرية.

وفرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة وخاصة في الشوارع التي مرت بها مواكب الضيوف من مطار بغداد الدولي إلى مكان عقد الاجتماعات.

وشهدت شوارع بغداد رفع الأعلام المصرية والأردنية للترحيب بضيوف العراق، فيما خصصت وسائل الإعلام العراقية جانبا من بثها للتغطية المرتبطة بالقمة الثلاثية.