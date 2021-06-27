شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2021 /2022، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني «صناعي، زراعي، تجاري»، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

أوضح المحافظ أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021، بلغ 115132 طالبا وطالبة حضر منهم 114466 طالبا وطالبة، ونجح منهم 93689 طالبا وطالبة، وأعداد الطلاب المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 21443 طالبا وطالبة.