شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 644 حالة تعدٍ على ضفتي النيل و513 على الأراضي الزراعية في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة التصدي للتعديات على ضفتي نهر النيل بكل حسم، وفي إطار المرحلة الثالثة من الموجة (١٧) لإزالة التعديات، قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات الصارخة في المهد وأسفرت الحملات عن إزالة (٦٤٤) حالة تعدٍ بمساحة ٦٨٦٢٠ م٢.

قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة (٧٦) حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة ١٢ فدانا و٣ قراريط و٧ أسهم، وقام حي أول طنطا بإزالة (١) حالة تعدٍ بمساحة ١٩ سهما، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة (١٧٥) حالة تعدٍ على مساحة ١٤ فدانا و٢١ قيراطا و٥ أسهم، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة (٣٥) حالة تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة ٤ أفدنة و١٦ قيراطا و٧ أسهم، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة (٣٠) حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة ١ فدان و٤ قراريط و١ سهم.

وفي ذات الإطار، قام مركز ومدينة قطور بإزالة (١٥٨) حالة تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة ٧ أفدنة و١٢ قيراطا و١٥ سهما، كما تمت إزالة (١١) حالة تعدٍ على مساحة ١١ قيراطا و٩ أسهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة (٤) حالات تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة ٧ قراريط و١٤ سهما بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات (٢٣) حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة ١٨ قيراطا و١٥ سهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وضفتي نهر النيل وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.