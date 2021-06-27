شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح هبوط أرضي بحي المنتزه شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتم حي المنتزه أول الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الطرق، اليوم الأحد، أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بشارع العيسوي، حفاظا على المواطنين والعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد بحدوث هبوط أرضي بتقاطع شارع إبراهيم السيد مع العيسوي، وانتقل مسؤولو إدارة الأزمات والكوارث بالحي إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بالشارع المشار إليه، دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.

من جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن مسؤولي شركتي مياه الشرب والصرف الصحي أكدوا عدم وجود أي مواسير أو منشآت لهم بمنطقة الهبوط.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول أنه تم ردم الهبوط، وجارٍ إعادة الرصف وإعادة الشيء لأصله بالتنسيق مع مسؤولي مديرية الطرق والنقل.