شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعلن إنشاء 61 وحدة غاز حيوى "منزلية وتعليمية" فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم مع أحد البنوك ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وذلك لدعم إنشاء 61 وحدة غاز حيوى "منزلية وتعليمية" بمحافظة سوهاج، عقب نجاح التجربة بمحافظة المنيا، ومن أجل تعميم تكنولوجيا الوقود الحيوى فى صعيد مصر .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا التعاون يأتى فى إطار دعم جهود الدولة نحو تحقيق المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، من خلال تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوى من المخلفات العضوية فى جميع القرى المصرية بمختلف محافظات مصر، لافتة إلى أن تلك المبادرة سيقوم بتنفيذها داخل قرى محافظة سوهاج عدد من الشركات الناشئة والتى تقدمت من خلال مناقصة تم طرحها لاختيار أفضل العناصر المنفذة. وبذلك تشمل النتائج المتوقعة لهذه المبادرة توفير فرص عمل خضراء، وتحسين الظروف المعيشية فى قرى محافظة سوهاج.

وأوضحت الوزيرة، أن تكنولوجيا البيوجاز هى تجسيد لفكرة الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر، مشيدة بالدور العظيم لمجلس النواب فى اعتماد قانون تنظيم ادارة المخلفات والتى تقوم فلسفته ليس فقط على الإدارة المتكاملة للمخلفات ولكن ايضا الشراكة مع المجتمع المدنى والنظر لقضية المخلفات من منظور اقتصادى وليس فقط من المنظور البيئي، وتعد مشروعات البيوجاز مثالا لذلك، فهذا التعاون الذى نحن بصدده اليوم يعكس الشراكة الحقيقة بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة والمواطنين من أهالى القرى التى سيتم تنفيذ المشروع بها والمؤسسات التعليمية فهو نموذج يعكس اننا جميعا شركاء لتنمية هذا الوطن وهو ما تسعى الى تحقيقه القيادة السياسية .

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر قد نجحت ايضا بمثل هذه المشاريع فى تخفيض الانبعاثات وهو ما سيساهم فى حل مشكلة تغير المناخ، فوحدات البيوجاز تعمل على تقليل حرق المخلفات وبالتالى تقلل من الانبعاثات، مؤكدة أن هذا النموذج يعكس أن الدولة والحكومة المصرية بكافة أطيافها قادرة على ربط مشكلة محلية فى أصغر قرية بالريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة للمساهمة ودعم قضية عالمية مثل تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مثل هذه المبادرات تهدف الى تحقيق رؤية مصر 2030، والتى تشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى من خلال دعم المجتمعات الريفية ورفع مستوى المعيشة بتوفير مصدر اقتصادى ومستدام للطاقة، وايضا دعم الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكل المصريين.

كما تشمل الرؤية تحقيق اقتصاد تنافسى متنوع من خلال انشاء وحدات تعليمية داخل مجموعة من المدارس الزراعية وجامعة سوهاج بهدف تطوير التعليم الفنى الزراعى والذى سيترتب عليه خلق فرص عمل خضراء ستعزز من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة الى الاستعانة بشركات ناشئة فى عملية تنفيذ الوحدات، وأيضا الحفاظ على نظام بيئى متكامل من خلال دعم التوافق البيئى وتوفير الغاز الحيوى كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوى عال الجودة، مما يؤدى إلى نشر الفكر البيئى داخل المجتمعات الريفية والحث على استخدام العلم والابتكار للرفع من المستوى المعيشى داخل القرى المصرية.

وبموجب البروتوكول يدفع البنك تكاليف التنفيذ إلى مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة فى صورة منحة تقدر 1,500,000 جنيه (مليون وخمسمائة ألف جنيهاً مصرياً)، كما سيقوم البنك بالمتابعة الفنية لإنشاء تلك الوحدات بمحافظة سوهاج .

وتقوم مؤسسة الطاقة الحيوية باختيار الشركات المنفذة ومتابعة التنفيذ والاشراف الفنى التام على التنفيذ بجميع مراحله، وتشمل البناء والتشغيل لعدد (57) وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوى وسيشارك الأهالى بأعمال الحفر وتجهيز الموقع وملء المخمر جنبا الى جنب مع الشركات الموكله، وتهدف تلك الوحدات الى توفير مصدر طاقة جديد، متجدد، آمن، ومستمر للاستهلاك المنزلي، وتحسين الظروف الصحية والبيئية للقرى من خلال التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوى غنى بالعناصر وتحسين خواص التربة.

كما سيتم البناء والتشغيل لـ (3) وحدات تعليمية فى المدارس الزراعية، على أن تشارك المدرسة مع الشركة الموكلة بأعمال الحفر وتجهيز الموقع وملء المخمر، وتهدف تلك الوحدات الى نشر تكنولوجيا الغاز الحيوى فى المدارس الزراعية، وتحسين جودة التعليم الفنى وجعله مواكباً للتقدم التكنولوجي، وإتاحة التدريبات التطبيقية بهدف إتقان أداء العمليات الزراعية بكفاءة وفاعلية. وأيضا البناء والتشغيل لعدد (1) وحدة تعليمية متنقلة فى جامعة سوهاج الموكلة الى المؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة والتى تهدف الى معالجة المخلفات العضوية الناتجة عن مطاعم الطلبة والكافتيريا، واستخدام السماد العضوى الناتج عن الوحدة كسماد للحدائق داخل حرم الجامعة، ونشر تكنولوجيا الغاز الحيوى على مستوى الجامعات لتشجيع البحث العلمى، على ان يتم التنسيق مع محافظة سوهاج فى اختيار منازل المستفيدين والتى سيتم فيها تنفيذ وحدات الغاز الحيوى المنزلية. وايضا اختيار المدارس الزراعية والتى سيتم فيها تنفيذ وحدات الغاز الحيوى التعليمية.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج حرص الجامعة على المشاركة فى مثل هذه المبادرة التى تهدف إلى تطوير القرى وتساهم فى دعم المستوى الاقتصادى والاجتماعى لتلك القرى الريفية، مشيراً إلى مشاركة جامعة سوهاج فى كل المبادرات الرئاسية التى تنفذها الحكومة وإلى عمل الجامعة الدائم مع محافظة سوهاج، موضحاً أن الجامعة ستدعم هذا النموذج سواء من خلال خبرات أعضاء هيئة التدريس أو من خلال تنفيذ نموذج على مزارع الجامعة يدار من خلال الجامعة يتعرف منه الأهالى ومؤسسات المجتمع المدنى على كيفية تنفيذ هذا المشروع .

وأشار الدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة لشئون المشروعات أن المبادرة تهدف إلى دعم القرى الأكثر احتياجا وذاك فى إطار خطة الدولة لدعم تلك القرى، مشيراً إلى أهمية هذا النموذج الذى يجمع الشراكة بين القطاع المصرفى والحكومى والخاص والأكاديمى من خلال الجامعات، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية .