شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تبدأ تطوير البوابة الإلكترونية وإنشاء منصة للمحمول لعرض الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا بديوان عام الوزارة، وأعضاء اللجنة العليا والتنفيذية وممثلى كل من، الإدارات المركزية بالوزارة، ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة لمشروع تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار مجموعة اجتماعات يتم تنفيذها للمتابعة والتعرف على جاهزية البيانات ومدى الاستفادة منها، وذلك بعرض آلية حفظ البيانات على الأنظمة الحالية، والتعرف على البنية التحتية لمركز معلومات الوزارة، وذلك لدراسة الفوارق وإعداد قوائم والمتطلبات المستقبلية .

فى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بها، وما يرتبط بذلك من إنشاء منصة، وبوابة تعمل على جميع أجهزة التليفون المحمول، فضلا عن أجهزة الكمبيوتر لعرض كل ما تقدمه الوزارة من خدمات والتكامل مع بوابة مصر الرقمية، وميكنة بعض الخدمات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح الوزير، أن الاجتماع يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يهدف إلى تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسى لتطوير كافة الخدمات والأعمال بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه الوزير الشكر والتقدير، لوزارة الاتصالات التى حملت على عاتقها مسؤولية تحقيق التحول الرقمى لكافة الوزارات ليصبح واقعا ملموساً، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تخطو خطوات واسعة وسريعة نحو تحقيق ذلك فى مختلف المجالات .

كما كلف الوزير بضرورة اكتشاف المواهب الشابة فى الوزارة ومديرياتها القادرة على مواكبة تطورات العصر والعمل على تقديم كل الدعم والتشجيع اللازم لها، بتنمية واصقال مواهبهم، والاستفادة منها فى تحقيق رؤية الوزارة المستقبلية، مشددا على أنهم أمل الغد ووسيلة التنمية المستدامة .

يذكر أن البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات، يشمل نطاقه أربعة محاور رئيسية هى : تطوير البوابة الإلكترونية، وتطوير وربط الخدمات الإلكترونية ببوابة مصر الرقمية ،والذى يهدف إلى ميكنة الخدمات الأكثر طلبا وهى (شهادة القيد "كعب العمل"، وترخيص عمل الأجانب، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة)، كما يشمل خدمات التدريب والتعلم عن بعد من خلال اتاحة منصة تعليمية رقمية للتدريب المهنى، والتدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالوزارة .

وفى سياق متصل، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مديرية القوى العاملة بسوهاج لتدريب 20 من كوادر ومدربى مراكز التدريب المهنى وبعض الإدارات المرتبطة بالتدريب، وتستمر الدورة حتى الخميس المقبل، لافتا إلى إن الدورة تأتى فى إطار المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتى تتضمن العديد من مجالات التعاون منها، تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، ورفع قدرات الكوادر العاملة بالوزارة والمديريات.