شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الليمون بـ20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيهات.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.
- الفلفل الألوان 17.5 جنيه.
- الليمون بـ 18.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه.
- التفاح السكرى بـ 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر بـ14 جنيها.
العنب الأبيض بـ14 جنيها.
الباميا الخضراء بـ 17 جنيها.
تفاح احمر ايطالى بـ 27 جنيها.
برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
تفاح بلدى بـ15 جنبها.
مشمش بـ22 جنيها.