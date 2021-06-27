شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الليمون بـ20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس 6.5 جنيه.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 6 جنيهات.

- الخيار بـ 7 جنيهات.

- الجوافة بـ 15 جنيها.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

الباذنجان العروس 7 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.

- الفلفل الألوان 17.5 جنيه.

- الليمون بـ 18.5 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه.

- التفاح السكرى بـ 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎العنب الأحمر بـ14 جنيها.

العنب الأبيض بـ14 جنيها.

الباميا الخضراء بـ 17 جنيها.

تفاح احمر ايطالى بـ 27 جنيها.

برتقال بلدى بـ5 جنيهات.

تفاح بلدى بـ15 جنبها.

مشمش بـ22 جنيها.