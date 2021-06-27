شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول عملية تسوس أذن لطفلة فى مستشفى السلام للتأمين الصحى ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء أول عملية لعلاج تسوس الأذن وترقيع طبلة الأذن باستخدام الميكرسكوب الجراحى لطفلة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وذلك بمستشفى السلام، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وتابع بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أن الطفلة البالغة من العمر 10سنوات، كانت تعانى من تسوس بعظام الأذن والنتوء الحلمى منذ الولادة، وتم التشخيص على أنها أعراض التهاب مزمن بالأذن الوسطي، ثقب بالطبلة، مصحوب بصديد مزمن من الأذن، مع ضعف فى السمع، وهو ما تبين من خلال قياس السمع.

وقام فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام بورسعيد، بعمل الفحوصات الطبية اللازمة وعمل الأشعة المقطعية التى أكدت وجود تآكل فى عظام الأذن وبالأخص قناة العصب السابع والجزء العلوى من تجويف الأذن الوسطى، يصاحبه التهاب مزمن بعظام النتوء الحلمي، وتقرر إجراء الجراحة للطفلة، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

واستكمل بيان الهيئة، اليوم، تم إجراء الجراحة للطفلة بنجاح، والتى استمرت لمدة ثلاث ساعات، وتم خلالها استئصال النتوء الحلمى واستكشاف الأذن الوسطى وتنظيف تسوس الأذن، مع ترقيع طبلة الأذن بالميكرسكوب، لافتة إلى أن مستشفى السلام التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، تضم نخبة من أمهر الاستشاريين والأطباء فى كافة التخصصات بين صفوف الكوادر البشرية بها، كما يُجرى بداخلها كافة أنواع العمليات سواء العمليات المتقدمة أو التى تتطلب مهارة خاصة لإجرائها أو العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى، وأن إجمالى العمليات التى تم إجرائها بالمستشفى والتى بلغت 1700 عملية، وذلك خلال النصف الأول من العام المالى الجاري.