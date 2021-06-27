شكرا لقرائتكم خبر عن 3 يوليو المقبل مهرجان شباب الصحفيين الأول للرياضات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية بالتعاون مع لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين المصريين، المهرجان الأول لكرة القدم الإلكترونية لشباب الصحفيين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وذلك يوم السبت الموافق 3 يوليو القادم بنادى النادى - مدينة 6 أكتوبر - بالمنطقة السياحية.

وأكد شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد، أن المهرجان يأتى فى إطار دعم أواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع للتعريف بأهمية الرياضيات الرقمية التى أصبحت على جداول واهتمامات المؤسسات الدولية، وكانت آخرها جامعة الدول العربية التى نظمت البطولة الأولى من خلال مكتب وزراء الشباب والرياضة العرب، وشارك فيها 16 دولة عربية والذى يعد من أكبر المحافل فى المشاركة فى ظل اجراءات الحظر والتباعد الناتج من جائحة الكورونا.

وتابع: نأمل ان تكون الخطوة الحالية بداية لمزيد من التعاون مع النقابة العريقة لدعم الرياضات الرقمية.