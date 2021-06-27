شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة العبور: ضبط 23 توك توك مخالف وتنفيذ 30 قرار غلق وتشميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق بين إدارة الأمن والمرور بالمدينة، للتصدى بكل حزم لوجود مركبات "التوك توك" بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن التحفظ على 23 مركبة "توك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وفي ذات السياق، أضاف المهندس عبد الرءوف الغيطى، أن إدارة الأحياء بمعاونة إدارة الأمن بالجهاز وشرطة المرافق والتعمير، قاموا بشن حملة أسفرت عن تنفيذ 30 قرار غلق وتشميع وقطع المرافق وسحب عدادات الكهرباء بعددٍ من قطع الأراضى بالمدينة، كما تم تنفيذ إزالة لمبنى مخالف.

وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطي، استمرار الحملات بمختلف أنواعها بالمدينة، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً إعلان مدينة العبور خالية من الظواهر العشوائية.