شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح أسئلة وإجابة اللغة الثانية والديناميكا على موقع الوزارة للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم قبل قليل أسئلة وأجوبة امتحان اليوم الأحد التجريبى لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة الأجنبية الثانية والديناميكا، اللغة الثانية - اللغة الصينية وإجابة اللغة الثانية - اللغة الصينية، واللغة الثانية - اللغة الانجليزية، وإجابة اللغة الثانية - اللغة الانجليزية واللغة الثانية - اللغة الفرنسية، وإجابة اللغة الثانية - اللغة الفرنسية واللغة الثانية - اللغة الالمانية، وإجابة اللغة الثانية - اللغة الالمانية، واللغة الثانية - اللغة الايطالية، وإجابة اللغة الثانية - اللغة الايطالية، واللغة الثانية - اللغة الاسبانية وإجابة اللغة الثانية - اللغة الاسبانية.

كما نشرت الوزارة أسئلة مادة الديناميكا باللغة العربية وإجابة مادة الديناميكا - باللغة العربية، ومادة الديناميكا باللغة الانجليزية، وإجابة مادة الديناميكا - باللغة الانجليزية ومادة الديناميكا باللغة الفرنسية، وإجابة مادة الديناميكا - باللغة الفرنسية.

وأدى الاثنين 21 يونيو الجارى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا والثلاثاء مادة التاريخ للشعبة الأدبية داخل مقار اللجان، على أن يستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل، حيث يؤدى الطلاب يوم الخميس المقبل امتحان الفلسفة والمنطق والكيمياء والفيزياء، والجمعة 25 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والجغرافيا والجبر والهندسة الفراغية، والسبت 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل والأحد 27 يونيو الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 28 يونيو اللغة العربية.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين، ويهدف إلى تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك فى الامتحانات السابقة.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان هدف أيضا اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطى ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.