شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء.. تعرف على حالة الطقس غدا بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، القاهرة الكبرى العظمى 38 درجة والصغرى 24 والوجه البحرى العظمى 38 درجة والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 درجة والصغرى 22، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 23، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 23، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة.