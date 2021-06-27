شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة بالمحافظات حتى الجمعة.. تصل 39 بالقاهرة و44 جنوب الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 27 يونيو 2021 إلى الجمعة 2 يوليو 2021، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل، على كافة محافظات الجمهورية، كما يلى:

- الأحد 27 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

- الإثنين 28 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الثلاثاء 29 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الأربعاء 30 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الخميس 1 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 39 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 41 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الجمعة 2 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 39 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 41 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة