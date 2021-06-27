شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يلتقى فى بغداد محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مع محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والعراق على مختلف المستويات، وتقدير مصر حكومة وشعباً للعراق الشقيق ودوره المركزي في المنطقة المستند علي تاريخ وحضارة عريقة ممتدة، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، خاصةً على الصعيد البرلماني، أخذاً في الاعتبار ما سيساهم به ذلك في تعزيز التواصل بين الجانبين على المستويين الرسمي والشعبي.