شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر حكومة وشعبا للعراق ودوره المركزى فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية وتقدير مصر حكومة وشعباً للعراق ودوره المركزى فى المنطقة المستند على تاريخ وحضارة عريقة ممتدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى فى القصر الحكومى بالعاصمة العراقية بغداد، مع مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.