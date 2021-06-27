شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فى مقر رئاسة الوزراء العراقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرت قبل قليل، مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى في مقر رئاسة الوزراء العراقية، حيث استقبل الرئيس السيسى مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين.

فيما التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة العراقية بغداد، مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شكر أخيه الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.