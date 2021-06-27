جريمة بعد لقاء الأهلي والترجي.. مدرب سباحة بناد شهير يغرز سكينا في صدر آخر بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى مدرب سباحة بناد شهير حياة آخر، بسبب خلاف مالي بمدينة الشيخ زايد، مساء أمس السبت.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من أحد المستشفيات بوصول مدرب سباحة مصابا بطعنة نافذة في الصدر ووفاته متأثرا بجراحه.

وشكل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث الشيخ زايد فريق بحث تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.

تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية وزميله "مدرب سباحة" بسبب مطالبته بسداد باقي قيمة دراجة نارية اشتراها منه الأخير.

عقب مشاهدتهما مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بشقة أحدهما، دار نقاش حاد بين المدربين لدى حديث الضحية "عايز باقي فلوس الموتوسيكل" ليماطله الثاني.

تطورت المشادة إلى مشاجرة استل على إثرها المتهم سكينا مسددا للأول طعنة في الصدر قبل نقله للمستشفى في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد إبراهيم حسن والنقيبان عمرو شقوير وهشام شهاب معاوني المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.