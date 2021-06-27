الداخلية: ضبط 180 قطعة سلاح وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 180 قطعة سلاح ناري، 215 قضية مخدرات وتنفيذ 81852 حكما قضائيا متنوعا.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 180 قطعة سلاح ناري، بحوزة 161 متهما، وتنفيذ 81852 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبوا 3 حوادث سرقة سيارات.

كما تم ضبط 215 قضية مخدرات بإجمالي 223 متهما، وضبط 34 متهما هاربا، وضبط 24 متهما وضبط 459 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 سيارات، وضبط 27207 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.