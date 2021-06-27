أبرزها السرعة الزائدة.. المرور: ضبط 6189 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6189 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 2611 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و219 مخالفة السير بدون تراخيص، و41 مخالفة موقف عشوائي، و38 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.