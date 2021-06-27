الداخلية تكشف تفاصيل مقتل شخص بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص، وتحديد وضبط الجناة.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) ووفاته متأثراً بإصابته بعدة جروح نافذة بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وسائق، مقيم بدائرة القسم، بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما أثناء تواجدهما بإحدى محطات الوقود بدائرة القسم، فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها "عم الأخير، عامل- مقيم بدائرة القسم" مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتعدوا على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثان ما بهما من إصابات والتي أودت بحياة المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.