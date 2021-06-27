شكرا لقرائتكم خبر عن تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية داخل 9 إدارات تعليمية في المنيا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية الاثنين ولمدة 15 يوما، داخل 9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وأضاف «الرشيدي» أنه يتقدم ولي الأمر بطلب، ويسدد مبلغ 20 جنيها رسما عن كل مادة، حيث يم تحديد موعد لفحص التظلمات، والتي تضمن تأكد الطالب من أن ورقة الإجابة خاصة به دون غيره ومراجعة أعمال رصد الدرجات من التصحيح.

كان المحافظ اللواء أسامة القاضي، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية مساء الاثنين، للعام الدراسي 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالبًا، حضر منهم 99001 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالباً، بنسبة نجاح 77.5%.