شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي في المنيا .. ونقيب الفلاحين: بسبب الإقبال علي الشراء مبكرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق بالمنيا، ارتفاعا في أسعار في اللحوم الحية للأضاحي قبل 3 أسابيع من حلول عيد الأضحي المبارك، ما بين 58 إلى 60 جنيها للكيلو جرام، والجاموس القائم ما بين 50 إلى 55 جنيه، وتراوح سعر الماعز والضأن، ما بين 60 إلى 70 جنيها، فيما استقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي المذبوحة، ما بين 110 و150 جنيها، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على الأضاحي كلما اقترب العيد.

ورجَّح خلف محمد حسين، وصابر فتح الباب، من التجار، تلك الزيادة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، والمواد الغذائية المتعلقة بتربية الحيوانات وإقبال المواطنين على الشراء، وهو ما أدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة، بزيادة تجاوزت من 10- 20 جنيهًا للكيلوجرام.

وقال جمال عبدالرحمن، جزار، إن أسواق بيع اللحوم الحمراء والضأن، شهدت ارتفاعا ملحوظًا في الأسعار، وهو ما أثر على بيع اللحوم الحمراء، وتعرض الجزارين لخسائر مالية، مؤكدًا على أن تلك الزيادة تحدث سنويًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، أكد الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن ارتفاع أسعار اللحوم الحية للأضاحي، ارتفعت بسبب إقبال التجار، والمواطنين على الشراء من المربين أو التجار، مبكرًا لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار طفيف، ويزيد كلما اقتربنا من العيد.

وأضاف «أبو صدام» أن أغلب المواطنين يفضلون شراء الأضحية، قبل عيد الأضحى بأيام قليلة، خاصة أهل المدن، والذين لا تتوفر لديهم حظائر حيوانات، ويفضل البعض تأخير شراء الأضحية، لتوفير ثمن العلف، كما ينتظر معظم المربين طرح ما لديهم من الأضاحي، في آخر سوق للمواشي قريب منهم، لزيادة الربح والبيع بأعلى سعر.

وأشار «أبو صدام» إلى أنه ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، لتوازن أسعار اللحوم الحمراء الحية، والمذبوحة، والحد من ارتفاعها بدرجة كبيرة، بتوفير اللحوم الحية والمذبوحة المستوردة، بأسعار في متناول الجميع، إلا أن الفجوة الكبيرة في اللحوم الحمراء والتي تصل إلى 45%، تساهم في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الحية، والمذبوحة في عيد الأضحي، والذي يعتبر الموسم الأهم بالنسبة لمربي المواشي.