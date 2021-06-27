شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحي بعد الإعدادية 2021.. الشروط والأوراق المطلوبة وأماكن التقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2021 .. بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية تزايدت عمليات البحث من أولياء الأمور والطلاب علي مواقع الإنترنت عن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بسبب أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي توفر فرص عمل للطلاب المدرسة بعد تخرجهم.

توجد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في 4 محافظات وتقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية بشروط محددة، "المصري اليوم" تواصل تقديم خدماتها للقراء وتنشر تفاصيل مدارس مياه الشرب والصرف الصحي.

1- الحصول علي الشهادة الإعدادية فقط عام 2021

2- قبول الطلاب الأعلى درجات حسب تنسيق الخاص بكل محافظة حسب الأعداد تحديدها إدارة المدرسة.

3- اجتياز الطالب اختبار القدرات وأيضا المقابلات الشخصية.

1 - التقديم على موقع شركة مياه الشرب.

2 - سيتم الإعلان عن الطلاب المرشحين لإجراء اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية داخل المدرسة على موقع الشركة.

3 - يتلزم ولي أمر الطالب بكتابة طلب الالتحاق بالمدرسة كتابة كل البيانات المطلوبة والتوقيع عليها.

1- صورة من الشهادة الإعدادية.

2- صورة من شهادة الميلاد.

3- صورة من بطاقة ولي الأمر.

4- صورة طلب الالتحاق بالمدرسة من ولي أمر الطالب.

1- في محافظة القليوبية توجد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ، في شارع شركات البترول في مسطرد شرق منطقة شبرا الخيمة.

2- في محافظة البحيرة في شارع الجيش بجوار جزيرة البط بمدينة دمنهور توجد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

3- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي توجد في محافظة المنوفية بمنطقة كفور الرمل قويسنا.

4- في محافظة بني سويف توجد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بياض العرب.

مدة الدراسة في المدرسة 3 سنوات وتوفر المدرسة فرصة عمل متميزة لجميع الطلاب بعد تخرجهم والحصول علي جميع مزايا الوظيفة الحكومية

المناهج الدراسية في مدارس مياه الشرب والصرف الصحي تحتوي على 3 تخصصات قسم المعامل وقسم الشبكات وقسم المحطات.

تتميز مدرسة المياه والصرف الصحي بإمكانية الطالب

تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحي بعد الإعدادية 2021.. الشروط والأوراق المطلوبة وأماكن التقدم