شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية بالشرقية يؤدون امتحانات نهاية العام بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي اليوم نحو ٧٠ ألفا و٢٣٠ طالبا وطالبة، امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية بمحافظة الشرقية، لليوم السابع على التوالي، داخل ٢٨٨ لجنة امتحانية على مستوي ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن عدد الطلاب المُقرر لهم أداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام لجميع النوعيات «تجاري، صناعي، زراعي، فندقي» بلغ 70 ألفا و230 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 34 ألفا و274 طالبا وطالبة بالثانوي التجاري، و29 ألفا و973 طالبا وطالبة بالثانوي الصناعي، و5 آلاف و889 طالبا وطالبة بالثانوي الزراعي، و94 طالبا وطالبة بالثانوي الفندقي، وذلك أمام 288 لجنة على مستوي المحافظة، مقسمين إلى 148 لجنة للتعليم التجاري والفندقي، و117 لجنة للتعليم الصناعي، و23 لجنة للتعليم الزراعي.

أكد وكيل أول الوزارة أن هناك متابعة مستمرة لكافة اللجان الامتحانية بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتهيئة الأجواء أمام الطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين غرفة الكنترول، وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، والبالغ عددها 44 استراحة تضم 166 حجرة تستوعب 1117 سريرا.