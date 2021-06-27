شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تمنح الضبطية القضائية لـ17 عاملا بشركة الشرب والصرف الصحى فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد، قرار وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لـ 17 عاملا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، كل في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه، وتلك التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخالفات السائلة، ومنهم: أشرف عبد الرحيم القائم بأعمال رئيس القطاع التجارى، وحسين عبد الرحيم حسين القائم بأعمال مدير عام الإدارة القانونية، وأحمد محمد عيسى مدير إدارة الأملاك والموارد.