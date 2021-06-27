شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن نقل إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، نقل إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة ار ايه تى بى الفرنسية فى إطار خطة الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لإدارة خطوط الجر الكهربائي، لزيادة التنافسية وتخفيف الضغط على الشركة الحكومية.

وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفي بمحطة هيليوبوليس، أن الهدف من هذا القرار تقديم خدمة متميزة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية من خلال الاستفادة بخبرات الشركة الفرنسية باعتباره من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وأكد الوزير أن نفس الشركة سوف تدير القطار الكهربائي السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان لضمان عدم تداخل باعتبار أن هذا المشروع سيربط مع الخط الثالث للمترو.

وأوضح وزير النقل أن خطى مونوريل 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية والقطار السريع وكافة مشروعات المترو المستقبلية مثل الخط الثالث سوف يتولى إدارتها شركات عالمية متخصصة.

وأوضح وزير النقل أن الوزارة احتفظت خلال التعاقد مع الشركة الفرنسية على الاحتفاظ بحق تحديد سعر تذكرة المترو باعتباره مرفق حيوى يخدم فئات مختلفة منهم محدودى الدخل.