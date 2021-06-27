زيادة المقدم وفرصة للتخصيص.. كيف تستفيد من قرار الإسكان بتقليل مدة الدعم لـ5 سنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري ليصبح 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل.

ويتساءل الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي والمتوسط ماذا يعني تقليل الحد الأدني للتمويل ليصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات، وكيف يمكن الاستفادة من ذلك؟

مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قالت إن هذا القرار في إطار التيسيرات التي يتم تنفيذها الحاجزين، لافته إلى أنه يوجد حاجزين ضمن المشروع القومي للاسكان القديم وتم ضمهم لمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث ويوجد بعض الحاجزين تجاوز سنهم 50 عاما.

وأضافت عبد الحميد، أن قانون الإسكان الاجتماعي يلتزم المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي بإستعمالها لسكنها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامه لها، وقبول بعض جهات التمويل منح تمويل عقاري لمدة أقل من 7 سنوات في حالة وجود زيادة في دخل العميل تكفي سداد باقي الأقساط لمدة 5 سنوات وحتى سن ال60 عاما.

وتابعت: "بعض المتقدمين سنهم يتجاوز ال50 عاما بعد التقديم حيث مشروع الإسكان الاجتماعي يتم تسليمه بعد 3 سنوات من التقديم وبالتالي يمكن أن يصل سن العميل ل53 و54 سنة، وبسبب القرار الجديد يمكن تقسيط الوحدة على 5 سنوات بدلا من 7 وبالتالي إتاحة فرصة أكبر للاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعي، فيمكن زيادة المقدم في هذه الحالة لكنه لم يحرم من الحصول على شقة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذه التيسيرات ستكون على المتقدمين الجدد الذين لم يتعاقدو على وحداتهم حتى الآن.

وأوضحت أن شروط التقديم لمشروع الإسكان الاجتماعي كما هي حيث يشترط في المتقدم أن يكون أكبر من 21 سنة وأقل من 50 سنة وقت التقديم، كما وصل الحد الأقصى للدخل في أخر اعلان ل4500 جنيه للأعزب، و6000 جنيه للمتزوح في الإسكان الاجتماعي، و10 ألاف الاعزب و14 ألف للمتزوج ضمن الإسكان المتوسط".

وأكدوت أنه يشترط أيضا أن يكون المتقدم لم يستفيد من أي مبادرة للتمويل العقاري أو حصل على شقة أو قطعة أرض مدعمة أو يمتلك وحدة سكنية.